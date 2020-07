Koniec wielkiej miłości. Ilona Felicjańska potwierdza rozstanie

Wydawało się, że po wielu perypetniach Ilona Felicjańska w końcu odnalazła szczęście. Celebrytka niejednokrotnie zarzekała się, że Paul Montana jest mężczyzną jej życia i łączy ich wyjątkowo silne uczucie. Niestety, wszystko wskazuje na to, że burzliwe, medialne małżeństwo widnieje tylko na papierze. Celebrytka potwierdziła plotki o rozwodzie.

W czwartek późnym wieczorem Paul zmienił status związku na "wolny" na Facebooku. Później upowszechnił treść rozmowy z żoną, z której jasno wynika, że para jest w trakcie rozwodu. "Chcę ci przypomnieć, że nie jesteś singlem, bo masz żonę. Nie mamy rozwodu. [...] Bo to znaczy, że szukasz przygód, zapraszasz. [...] Nie wiem, jak to się będzie miało do ugody rozwodowej" – napisała Ilona Felicjańska.