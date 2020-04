Ilona Felicjańska trafiła na kwarantannę. Szukała pomocy w walce z nałogiem

"Pojechaliśmy do szpitala, ponieważ potrzebowaliśmy się zatrzymać i wrócić do równowagi. (…) Moja wiedza na temat uzależnień jest duża, kolejna ośmiotygodniowa terapia nie jest mi potrzebna . Potrzebowałam dotrzeć do źródła mojego nawrotu i odnalazłam je" – wyznała celebrytka.

To kolejny raz, kiedy Ilona Montana opowiada szczerze o swoich problemach z nałogiem alkoholowym, przez który miała wiele problemów. Publicznie się do tego przyznaje i co jakiś czas informuje o swoich wzlotach i upadkach. I choć jakiś czas temu ogłosiła, że zapanowała nad nałogiem, problem wraca jak bumerang. Mimo to była modelka się nie poddaje, stąd jej ostatnia wizyta w szpitalu psychiatrycznym.