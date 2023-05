Ilona Felicjańska walczyła w sądzie z Paulem Montaną. Jest wyrok w sprawie o pobicie

Ilona Felicjańska i Paul Montana zaledwie cztery lata temu przysięgali sobie miłość i wierność do grobowej deski. Niestety, ta dwójka już się rozwodzi. A to jeszcze nie wszystko. W sądzie toczy się sprawa dotycząca pobicia, do którego miało dojść w lutym 2021 r., a więc po niespełna dwóch latach małżeństwa. Kto komu uszkodził wówczas ciało? Zdania są podzielone. Felicjańska mówi o pobiciu przez męża, Montana o pogryzieniu przez żonę.