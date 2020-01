Ilona Ostrowska wspiera serialowego męża. "Nie wygłupiaj się, musimy jeszcze dużo namieszać"

Paweł Królikowski walczy z ciężką chorobą. Aktor od ponad tygodnia przebywa w szpitalu. Jego serialowa partnerka wierzy, że wkrótce powróci na plan "Rancza".



- Ludzie, których dotyka choroba onkologiczna, oni jedyni wiedzą, jak to jest i co ja teraz czuję. To nigdy się nie kończy, zawsze będziemy zagrożeni, dotknięci najcięższą chorobą. To są bardzo poważne sprawy - powiedział w rozmowie z "Faktem".