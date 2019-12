Paweł Królikowski nadal w szpitalu. Ma wsparcie kolegi z planu

Paweł Królikowski kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia trafił do szpitala. Pierwsze informacje o stanie zdrowia aktora nie były optymistyczne. Przy łóżku wspiera go rodzina, ale osób, które martwią się o niego, jest w rzeczywistości znacznie więcej.



- Wszyscy bardzo się przejęliśmy. Trzymam za Pawła mocno kciuki i wierzę, że szybko wróci do zdrowia i do domu. Rozumiem, co przeżywają jego najbliżsi. Sam kilkanaście lat temu w takim samym czasie miałem zawał. Wiem co to znaczy spędzić święta i Nowy Rok w szpitalu. Paweł to fantastyczny i ciepły facet bez zadęcia. Musi wyzdrowieć – powiedział "Faktowi" Bogdan Kalus, który grał z Królikowskim w „Ranczu”.