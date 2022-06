Inflacja w Pałacu Buckingham. Nawet królowa zaciska pasa

W ubiegłym roku wydatki wyniosły 102,4 mln funtów. Był to wzrost o 17 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, przy czym większość została przeznaczona na główny dziesięcioletni program prac budowlanych prowadzonych w Pałacu Buckingham. Wydatki na same remonty wzrosły o 41 proc. do 54,6 mln funtów.