"Więzienie jak Disneyland". W takich warunkach spędzi 20 lat

Jak podaje "Daily Mail", więzienie to miało być inspiracją dla twórców serialu "Orange Is the New Black". To placówka o niezaostrzonym rygorze. Jak twierdzi Justin Paperny z firmy White Collar Advice, więzienie to przypomina Disneyland w porównaniu z innymi zakładami karnymi. Paperny specjalizuje się w pomocy majętnym klientom, którzy zostali skazani na odsiadkę. Przygotowuje ich do życia, do funkcjonowania za kratami. "Daily Mail" wylicza więc, że Maxwell będzie miała dostęp do boiska do baseballu, zajęcia z muzyki, ogrodnictwa, aerobiku i fitnessu.