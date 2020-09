Irena Dziedzic nie została otruta. Znane są nowe fakty

Teraz "Fakt" zapewnia, że dotarł do wyników śledztwa ws. przyczyny śmierci.

Tabloid ustalił, że Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła postępowanie w sprawie śmiercidziennikarki telewizyjnej, bo w toku śledztwa wykazano, że nikt nie przyczynił się do jej śmierci.

- Po dokonaniu oceny dowodów zgromadzonych w śledztwie, ustalono, że do zgonu dziennikarki nie doszło na skutek ewentualnego działania osób trzecich, lecz przyczyn naturalnych - mówił "Faktowi" Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

"Fakt" ustalił także, że nie doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na szkodę dziennikarki oraz niewłaściwej opieki nad nią. Te sprawy także zostały umorzone, bo prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa.

– W czasie badań toksykologicznych wykryto obecność leków. Ich zawartość w krwi i organizmie pokrzywdzonej wskazywała na to, że były to lekarstwa przyjmowane w celach medycznych, w ilościach zalecanych przez lekarzy. Te substancje nie przyczyniły się do śmierci pokrzywdzonej – zapewniał rzecznik "Fakt".