Irena Jarocka zmarła 11 lat temu. Mąż nie pozwolił tknąć jej rzeczy

Dorastając, Irena Jarocka nie miała dobrego wzorca męskiego. Jej ojciec, który był szewcem, często zaglądał do kieliszka i większość pieniędzy szła na alkohol. Kiedy brakowało na jedzenie, mała Irena chodziła z braćmi "po prośbie" do sąsiadów. "Na nasz widok drzwi nieraz się zamykały. To było takie poniżające. Do dziś to pamiętam, do dziś boję się biedy" – wspominała tamte czasy w "Super Expressie".