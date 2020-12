Irena Santor uciekła z miasta. Przeraziły ją samotne święta

Irena Santor jest jedną z największych i najbardziej cenionych gwiazd polskiej estrady. W tym roku obchodzi 60-lecie pracy artystycznej i choć w grudniu skończy 84 lata, jeszcze nie zamierza zejść ze sceny. Na jej piosenkach wychowało się kilka pokoleń, a życiorys artystki to gotowy scenariusz.

Piosenkarka dwa lata temu pożegnała swojego partnera , Zbigniewa Korpolewskiego, z którym żyła przez 25 lat. Para poznała się w warszawskim Teatrze Syrena, gdzie on był dyrektorem. Rok temu reżyser przeszedł poważną operację serca. Po zabiegu wymagał rehabilitacji i stałej fachowej opieki. Dlatego wraz z żoną zamieszkał w Domu Artysty i Weterana w Skolimowie, gdzie następnie zmarł.

Z najnowszych doniesień "Super Expressu" wynika, że Santor zdecydowała się na ucieczkę na wieś do swoich przyjaciół, by nie spędzać tegorocznych świąt w samotności. Twierdzi również, że im dalej od stolicy, tym łatwiej uniknąć zakażenia się koronawirusem. - Święta w moim mieszkaniu w Warszawie wiadomo, jakie by były, smutne i samotne. Na szczęście spędzę je u swoich przyjaciół w domu w okolicach Warszawy. Zaopiekują się mną - powiedziała w rozmowie z dziennikiem.