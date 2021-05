Islamscy terroryści grozili jej śmiercią. Małgorzata Potocka wspomina przerażającą podróż

- Pięćdziesiąt sześć godzin leżałam na podłodze, błagając Boga o ocalenie życia. 56 godzin umierania. Trzymałam w ręku święty obrazek, w którym znajdował się opłatek, a więc ciało Jezusa. Dostałam go od księdza Orzechowskiego, któremu pożyczyłam torbę na wyjazd do Watykanu. On w zamian dał mi portrecik Matki Boskiej z Jezusem w ramionach, mówiąc: będzie cię strzegła - opowiadała Małgorzata Potocka.