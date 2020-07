Małgorzata Potocka ma żal do strażaków. Straciła majątek w wyniku ulewy

Burza w Warszawie. Gwałtowna ulewa, zalane ulice i place stolicy. "Mamy Armagedon"

- To było straszne, zalanie sięgało na pół metra! Cały dół był zalany: garderoby, kostiumy, które tam były, futryny, drzwi, podłogi są zniszczone, sala baletowa wymaga wymiany całej podłogi. W moim gabinecie w dolnej szufladzie miałam stare albumy z archiwaliami teatru i pamiątkowymi zdjęciami. To wszystko uległo zniszczeniu, a miało dla mnie wartość sentymentalną. Ledwo człowiek wyszedł z tej pandemii, a teraz taki kataklizm...

- Nie można było niestety wezwać pomocy żadnych służb miejskich, nikt nie odbierał telefonu, ani straż pożarna, ani 112. To jest skandal! Bez przerwy była zajęta linia, powinno to być inaczej zorganizowane. Największy mam żal do straży pożarnej, że nie można było liczyć na ich pomoc. Gdyby przyjechali na czas i pomogli nam to wypompowywać, może straty byłyby mniejsze. W nocy pracownicy mojego teatru przyjechali i kto tylko mógł, wynosił wiadrami wodę. Kasjerki, aktorzy, pracownicy biurowi, każdy zakasał rękawy i ratował teatr.