Ivan Komarenko boi się o życie mamy. Dramat w domu piosenkarza

Teraz muzyk zdaje się mieć poważniejsze problemy, o których także opowiedział mediom. Co więcej, dramat rodzinny, który spotkał jego bliskich rozgrywa się m.in. przez kwarantannę.

Ivan Komarenko pochodzi z Rosji, gdzie do dzisiaj mieszka jego mama. Piosenkarz ze względu na pandemię nie ma możliwości odwiedzenia jej, więc często rozmawiają przez telefon.

Jak podaje "Dobry tydzień", muzykowi oprócz zagrożenia koronawirusem, sen z oczu spędza myśl, że nie może być obok mamy, by chronić ją przed agresywnym młodszym bratem.

Co więcej, kobieta miała zwierzyć się Ivanowi, że musiała uciekać z domu. Brat artysty jest ponoć uzależniony od narkotyków.

"W przeszłości zdarzało się, że będąc pod wpływem używek, próbował podpalić dom, wybijał szyby, był agresywny, wynosił cenne przedmioty, by kupić narkotyki" - dodał.

Artysta zachodzi w głowę, jak pomóc 68-letniej mamie. Póki co jest bezpieczna. Ale nie wiadomo,co będzie za chwilę.

"Jedyne, co mnie pociesza, to że na razie brata przyjęto do szpitala, więc mama będzie miała chwilę spokoju i wytchnienia" - powiedział Ivan tygodnikowi.