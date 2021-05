Skrybant-Dziewiątkowska dysponowała majątkiem. W testamencie wspomniała tylko o dwóch osobach

Jesienią 2017 r. u Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej zdiagnozowano żółtaczkę. Niedługo później usłyszała, że ma raka trzustki. O nowotworze dowiedziała się przypadkiem. Lekarze od początku nie dawali jej większych szans na wyzdrowienie. Mimo to nie poddawała się i do ostatnich chwil wierzyła, że będzie żyć. Niestety, 1 maja 2019 r. media obiegła informacja o śmierci artystki. Gwiazda Tercetu Egzotycznego została pochowana na Cmentarzu Ducha Świętego we Wrocławiu.