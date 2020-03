Izabela Trojanowska wspomina spotkanie z Małgorzatą Królikowską. "Na pewno spodziewała się, że to się skończy dobrze"

Wiadomość o śmierci Pawła Królikowskiego, który przez lata wcielał się w postać Kusegu w produkcji TVP "Ranczo", była ciosem dla bliskiej rodziny i jego fanów. Izabela Trojanowska martwi się o jego żonę.

- Pan Bóg lubi powoływać do siebie dobrych ludzi. Ci, co odchodzą są cudownymi ludźmi. Gdy miałam jakieś złe dni, to on, mimo że nie znaliśmy się aż tak bardzo, podszedł, przytulił, dodał otuchy. Tak się zachowywał i to było dla niego normalne. Powinniśmy zapytać, jakiej pomocy potrzebuje jego żona - wyznała w wywiadzie dla serwisu "Jastrząb Post".