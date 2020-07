Izabella Krzan w seksownym bikini. Uwielbia pozować w tym stroju

Izabella Krzan należy do tego grona celebrytów, którym podczas kwarantanny szczególnie brakowało możliwości wyjazdów za granicę. Nie jest tajemnicą, że modelka i prezenterka jest miłośniczką egzotycznych podróży. Przez kilka tygodni publikowała zdjęcia, w których choć we wspomnieniach wracała do bajecznych zakątków świata.