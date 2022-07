Jacek Kawalec o rozpieszczaniu żony. Tłumaczy, dlaczego nie oszczędza na ukochanej

Nowy wokalista Budki Suflera już od dawna miał marzenie, by to właśnie w Rumunii spędzić wakacje. - Nigdy w życiu nie byłem w Rumunii, więc postanowiliśmy w tym roku taki eksperyment przeprowadzić. Mamy tutaj murowaną pogodę, 30-32 stopnie pod koniec lipca to jest coś do wytrzymania i nie ma takich wahań temperatur jak nad Bałtykiem. Kilka dni spędziliśmy na wybrzeżu Morza Czarnego, przemieszczając się w różne miejsca. Staraliśmy się wybrać takie dzikie, gdzie nie ma dużego obłożenia, może mniejszy dostęp do infrastruktury, ale za to bliższy kontakt z naturą - powiedział portalowi cozatydzien.tvn.pl Kawalec.