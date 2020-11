Jacek Kurski cieszył się ze zwycięstwa Trumpa. Wyniki mówią co innego

W USA ciągle trwa liczenie głosów w wyborach prezydenckich. Z najnowszych informacji wynika, że Joe Biden zdobył już wymaganą większość i to on zamieszka w Białym Domu. Kilka dni temu Jacek Kurski wróżył co innego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jacek Kurski przedwcześnie ogłosił zwycięstwo Trumpa (ONS.pl, AP)