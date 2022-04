Jacek Łęski i Małgorzata Opczowska. Dziennikarz wraca do Polski. Opublikował zdjęcie z granicy

"Wracam do Polski. Przejście w Budomierzu. Mało samochodów. Spokojnie. A ja mam przed oczami przejście w Medyce 24 lutego w nocy. Tłum ludzi sunący w stronę Polski. Tysiące kobiet, dzieci, maluchów w wózkach. Mężczyźni odprowadzający swoje rodziny do granicy i wracający walczyć. Kilka rzędów samochodów, kompletny chaos. Wtedy przedzierałem się pod prąd w kierunku Lwowa, a potem Kijowa. To było 5 tygodni temu. Dawno. Jeszcze przed wojną".