Jacek Poniedziałek o coming oucie Piasecznego. "Wielu i tak o tym wiedziało"

Z okazji 50 urodzin Andrzej Piaseczny wydał płytę, przy której współpracował z wieloma cenionymi muzykami. Największe zainteresowanie wzbudziła piosenka "Miłość", przy której pomagała gwiazdorowi Majka Jeżowska. Piaseczny śpiewa w utworze o uczuciu do mężczyzny. W wywiadzie promującym krążek przyznał, że to piosenka o nim. Wyznanie wokalisty wzbudziło wiele emocji w mediach oraz wśród jego fanów. Jacek Poniedziałek, który już w 2005 roku przyznał, że jest gejem, docenia coming out kolegi.