Jacek Rozenek 10 lat temu rozwiódł się z Małgorzatą. Jest zazdrosny o Majdana?

- Czułem ogromną wdzięczność dla Małgosi i dla Radka, że mogą się nimi zaopiekować w takiej trudnej sytuacji. I to jest tyle. A to, że oni są… że są moimi przyjaciółmi takimi najgłębszej miary, to ja zawsze wiedziałem. Nie jestem w stanie wyrazić, jak bardzo jestem im wdzięczny - powiedział.