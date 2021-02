Jacek Rozenek był w ciężkim stanie po udarze. Wiele zawdzięcza Adriannie Biedrzyńskiej

W maju 2019 r. życie Jacka Rozenka uległo drastycznej zmianie. Aktor doznał rozległego udaru mózgu, w wyniku czego trafił do szpitala. Tam okazało się, że przeszedł w zasadzie nie jeden, a dwa udary. Rokowania nie były najlepsze, Rozenek był sparaliżowany i stracił zdolność mówienia. Ale udało mu się pokonać wszelkie przeciwności.

Jak donosi "Dobry Tydzień", powrót do zdrowia Rozenka to w dużej mierze zasługa Biedrzyńskiej, która od razu ruszyła mu z pomocą.

- Kiedy trafił do szpitala w ciężkim stanie, a potem pilnie potrzebował rehabilitacji po udarze, wspierali go koledzy z "Barw szczęścia". Najbardziej przejęła się Ada, w trudnych życiowych sytuacjach działa skutecznie jak komandos – mówiła tygodnikowi osoba z produkcji serialu.

Jacek Rozenek: "Moja wiedza o udarze mózgu była znikoma"

Biedrzyńska załatwiła koledze pobyt w ośrodku w Gryficach, gdzie Rozenek miał szansę na powrót do formy.

- Osobiście zawiozła go na miejsce i oddała w ręce najlepszych specjalistów. Kazała ćwiczyć i niczym się nie martwić, zapewniła, że ona o wszystko zadba. To pomogło mu odzyskać sprawność – dodaje informator.

Jacek Rozenek również patrzy dziś na życie inaczej niż przed udarem. "Przyjaciele, jestem wzruszony słowami otuchy i przyjaźni. Najbardziej potrzebuję kontaktu z chorymi. Jestem niewątpliwie przykładem sukcesu 'w drodze' do 100 proc. wyzdrowienia. Wymaga to 100 proc. zaangażowania. Proszę o kontakt do osób chorych. Zadzwonię, pogadam" – pisał Rozenek pod koniec 2020 r.