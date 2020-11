Jacek Rozenek ma plan. Będzie pomagać innym

W ubiegłym roku Jacek Rozenek na długi czas trafił do szpitala. Potem przez kilkanaście miesięcy poddawał się rehabilitacji. Teraz jest już wszystko dobrze. Wspominając to, co sam przeszedł, aktor chce pomagać innym chorym.

W maju ubiegłego roku życie Jacka Rozenka uległo drastycznej zmianie. Aktor doznał rozległego udaru mózgu, w wyniku czego trafił do szpitala. Tam okazało się, że przeszedł w zasadzie nie jeden, a dwa udary. Lekarzom trudno było dawać jego bliskim nadzieję, że Rozenek przeżyje i wróci do pełni sił. Nie przestawali jednak walczyć. Dzięki ich zmaganiom po 1,5 miesiąca aktor mógł powrócić do domu.

Po wyjściu ze szpitala czekała go wielomiesięczna rehabilitacja. Aktor ciężko trenował, by powrócić do dawnej sprawności. Efektem tego jest jego obecny stan zdrowia. Aktualnie Jacek Rozenek jest niemal tak sprawny, jak wcześniej.

Choć dziś Jacek Rozenek czuje się świetnie, nie zapomina o tym, co się działo. Aktor udostępnił w sieci nagranie z początków rehabilitacji, kiedy jeszcze trudno było mu samodzielnie postawić choć jeden krok.

Jacek Rozenek nagranie to traktuje jako "pamiątkę". "Przypomnienie ile zdołałem osiągnąć" - napisał. Jego fani są pod wrażeniem: "Jest Pan przykładem, że wszystko jest możliwe. Wystarczy dążyć do celu wytrwale" - napisała jedna z obserwatorek.

Jacek Rozenek: "Moja wiedza o udarze mózgu była znikoma"

Jacek Rozenek chce być nie tylko motywacją dla tych, którzy zmagają się z podobnymi trudami, co on jeszcze niedawno. Aktor chce być dla nich również pomocą: "Przyjaciele, jestem wzruszony słowami otuchy i przyjaźni. Najbardziej potrzebuję kontaktu z chorymi. Jestem niewątpliwie przykładem sukcesu "w drodze" do 100% wyzdrowienia. Wymaga to 100% zaangażowania. Proszę o kontakt do osób chorych. Zadzwonię, pogadam" - zapewnił.

Myślicie, że rozmowa Jacka Rozenka z innymi chorymi może być dla nich wsparciem?