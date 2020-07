Jacek Rozenek odwiedził Małgorzatę. Przygotował niespodzianki dla synów

Małgorzata Rozenek nie może narzekać na nudę. Nie dość, że w czerwcu została mamą Henia, to zaledwie trzy tygodnie po porodzie wróciła do pracy, na plan "Projekt Lady".Gwiazda zarabia również krocie na wrzucaniu zdjęć na Instagram, gdzie oznacza kolejne produkty dla dzieci. Tak dobrą passą nie może niestety pochwalić się były mąż Małgorzaty i ojciec jej dwóch starszych synów, Jacek Rozenek. W 2019 r. aktor doznał dwóch udarów mózgu. Aby wrócić do pełnej sprawności, potrzebna była rehabilitacja, która nie mogła się odbyć ze względu na pandemię koronawirusa.