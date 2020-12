Jakimowicz pokazał zdjęcie Wałęsy z Jaruzelskim. "Miła rodzinna atmosfera"

Jarosław Jakimowicz chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Dziennikarz często odnosi się we swoich wpisach do polityki. Głównie są to ataki na opozycję i byłych prezydentów Polski. Tym razem postanowił wyśmiać Lecha Wałęsę.

Share

Jarosław Jakimowicz to jedna z gwiazd TVP Info. Źródło: fot. AKPA