Jarosław Jakimowicz napisał wulgarną wiadomość do internautki

Jarosław Jakimowicz często nie przebiera w słowach. Już nieraz pisał do internautów obraźliwe wiadomości. Wiadomość do Sławomira Matczaka rozpoczęła się słowami: "Posłuchaj, podstarzały frajerze...". Później Jakimowicz zaprosił go na spotkanie, aby wyjaśnić sprawę. "Tylko bez psiarni, żebyś się nie skarżył" - dodał.