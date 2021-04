Jakimowicz zaliczył wpadkę. Tym razem związaną z datą chrztu Polski

Jarosław Jakimowicz, który w przeszłości próbował swoich sił w aktorstwie, obecnie jest prezenterem TVP Info. Od sierpnia 2020 r. prowadzi z Magdaleną Ogórek program publicystyczny "W kontrze". Zdążył już przyzwyczaić widzów do tego, że na antenie krytykuje wszystko, co nie jest zgodne z poglądami Zjednoczonej Prawicy. To sprawia, że jego kontrowersyjne posty na Instagramie nikogo nie zaskakują. Atakował m.in. Roberta Janowskiego za wypowiedź, jaka padła w TVN. Zdarzało mu się również obrażać internautów. Jakiś czas temu próbował obrazić Rafała Trzaskowskiego. Popełnił jednak błąd w kluczowym słowie.