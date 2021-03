Jakub Ż. opublikował oświadczenie. Przypomniał słowa Andrzeja Dudy o osobach LGBT+

Jakub Ż. został oskarżony o zniewagę prezydenta Andrzeja Dudy. Pisarz opublikował na swoim facebookowym profilu oświadczenie, w którym przypomniał słowa głowy państwa o osobach LGBT+.

Jakub Ż. został oskarżony o zniewagę Andrzeja Dudy. 7 listopada pisarz opublikował na swoim facebookowym profilu wpis, w którym określił prezydenta "debilem". Miała to być odpowiedź na tweeta głowy państwa, w którym pogratulował Joe Bidenowi "udanej kampanii wyborczej", a nie wygrania w wyborach prezydenckich.

"Wszystko, co następuje od dzisiaj - doliczenie reszty głosów, głosowania elektorskie - to czysta formalność. Joe Biden jest 46. prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem" - napisał Jakub Ż.

Okazuje się, że konsekwencje są bardzo poważne. Pisarzowi grozi nawet do 3 lat więzienia. Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z Wirtualną Polską zaznaczyła, że podejrzany nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. "W ocenie prokuratury użyte przez podejrzanego określenie jest obraźliwe. Niedopuszczalne jest uznanie użytego słowa za merytoryczną krytykę, akceptowalną w ramach konstytucyjnej wolności wypowiedzi. Przestępstwo z art. 135 par. 2 k.k. zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności" - dodała Aleksandra Skrzyniarz.

Jakub Ż. przypomina słowa Andrzeja Dudy

Zaraz po tym, jak informacja o oskarżeniu pisarza wyszła na jaw, Jakub Ż. opublikował post, w którym odniósł się do najnowszych informacji. Teraz zdecydował się dopowiedzieć coś jeszcze. Artysta przypomniał słowa Andrzeja Dudy o osobach LGBT+ i o tym, że prezydent nie został za to pociągnięty do odpowiedzialności.

"[...].13 czerwca 2020 roku ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda, na spotkaniu z wyborcami w Brzegu, wypowiedział słynne już zdanie 'LGBT to nie ludzie, to ideologia' - odczłowieczając przy tym w paskudny sposób miliony Polaków, którzy na co dzień i tak narażeni są w Polsce na przemoc, fizyczną i werbalną, oraz pozbawieni wielu praw człowieka, takich jak prawo do zalegalizowania związku, wspólnego rozliczania podatków, dostępu do informacji o stanie zdrowia partnera, etc." - czytamy w poście. "Pobicia i napaści na osoby LGBT są w Polsce na porządku dziennym. Jak dotąd, żadna prokuratura nie wystosowała przeciwko prezydentowi Dudzie żadnego aktu oskarżenia. Tyle ode mnie." - podsumował Jakub Ż.

Facebook, Jakub Żulczyk Wpis Jakuba Ż. w mediach społecznościowych Źródło: Facebook, Jakub Żulczyk