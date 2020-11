Jakub Żulczyk ostro krytykuje stanowisko MEN ws. protestów

Oprócz tego ministerstwo chce reagować na zachowanie w szkołach i na uczelniach ws. Strajku Kobiet . Na najważniejszych uniwersytetach w kraju zorganizowano dzień rektorski. Z tego powodu Czarnek chce odebrać pieniądze uczelniom. Teraz zlecił kuratorom kontrolę tematu protestów w szkołach. Jak czytamy w oświadczeniu MEN, "nie ma zgody na zachęcanie dzieci oraz młodzieży do chuligańskich i wulgarnych zachowań".

Zgodnie z zapowiedzią poprosiliśmy kuratorów oświaty o sprawdzenie, czy takie sytuacje miały miejsce w ich regionie i jaka była na nie reakcja dyrektorów szkół. Jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział, powodując zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem" oświadcza MEN.

"Czyli cham, mentalny, a może i nie tylko nazi-skinhead, prostak, który wygląda, jakby właśnie ściągnięto go z pobitego afrykańskiego studenta, ubrano w garnitur i wysłano do ministerstwa, człowiek, którego horyzont intelektualny zawiera trzy felietony Ziemkiewicza, pół książki Henryka Pająka i stary numer Szczerbca, będzie robił nauczycielom ideologiczne kontrole" - czytamy we wpisie pisarza na Facebooku.