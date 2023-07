Jan Englert ma syna z pierwszego małżeństwa. Jak wygląda?

Tomasz Englert, mimo trudności związanych z brakiem ojca w domu, nie żywi do niego żalu. W wywiadzie dla "Gali" stwierdził, że nie można mieć wszystkiego naraz. - Ktoś przecież musiał zarobić na rodzinę. Nie można mówić, że jak nie ma mężczyzny w domu, to jest złym ojcem. Po prostu tak się ułożyli z matką, nieprzymusowo, bo to był jej wybór - mówił.