"Bycie zdrajcą to hańba!" Były gwiazdor TVP też nie wytrzymał

Robert Janowski natomiast napisał na Facebooku: "Nie umiem, nie mogę i nie chcę milczeć w tej sprawie! Nnie dlatego, że się znamy. Nie wypowiadam się z pozycji artysty, ale piszę jako Polak". Następnie prezenter telewizyjny, który w TVP spędził wiele lat, skierował swe słowa do Pawła Kukiza: "Bycie politykiem to nie jest wstyd. To też nie grzech! Ale bycie ZDAJCĄ – to HAŃBA!".