Janusz Chabior pokazał zdjęcie z młodości. Nie da się go rozpoznać

Janusz Chabior to aktor o bardzo charakterystycznym wizerunku - ma wyraziste rysy twarzy i łysinę. Nie sposób pomylić go z innym gwiazdorem. Jednak 57-latek nie zawsze golił się na zero.

Janusz Chabior teraz i 33 lata temu (ONS, Instagram)