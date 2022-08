Janusz Gajos ma ważny przekaz dla panów. "Mężczyzna powinien żenić się dopiero po czterdziestce"

Janusz Gajos w młodości był przystojniakiem łamiącym kobiece serca. Gdy zagrał Janka w "Czterech pancernych", kochało się w nim pół Polski. Ale on wybrał Zoję, laborantkę poznaną w szpitalu, gdzie trafił z planu serialu. Byli w sobie zakochani do szaleństwa, więc niewiele myśląc, pobrali się już po trzech miesiącach znajomości. Początki były piękne, ale im dłużej trwał związek aktora i jego żony, tym było między nimi gorzej. On pracował na planie kultowej serii, ona nudziła się w domu. Gdy stało się jasne, że oboje są zakochani w kimś innym, rozwiedli się. Ich związek trwał tylko trzy lata. Gajos został rozwodnikiem jeszcze przed ukończeniem 30 lat.