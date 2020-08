Janusz Gajos słowami o Kaczyńskim wywołał burzę. Posłanka PiS: "Insynuacje prostaka"

Na festiwalu Pol'and'Rock, okrzykniętym w tym roku "Najpiękniejszą domówką świata", Janusz Gajos dużo opowiadał o aktorstwie, ale nie pominął też kwestii politycznych. Mówił ostro. - Mały człowiek jednym ruchem ręki podzielił polskie społeczeństwo na pół. To jest zbrodnia – mówił Gajos, porównując ten proces do mechanizmów, które zrodziły hitleryzm. Słowa aktora wywołały burzę i dotarły do Beaty Mazurek, która zamieściła równie wymowny komentarz na Twitterze.