Janusz Józefowicz ma trudny czas. Mówi się o sprzedaży jego domu

Janusz Józefowicz stoi przed trudnymi decyzjami. Pandemia koronawirusa, a co za tym idzie, zamknięcie Teatru Buffo, zmuszają go do ostateczności. Sprzedaż domu może okazać się jedyną deską ratunku w tej sytuacji.

Janusz Józefowicz (East News, Fot: East News)