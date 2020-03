Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska. Mama Ani Przybylskiej ciągle w nich wierzy

Jarosław Bieniuk nie miał ostatnio najlepszego czasu. Jego wizerunek został mocno nadszarpnięty po tym, jak został oskarżony o gwałt. Chwilę wcześniej sportowiec rozstał się z Martyną Gliwińską. Jednak była partnerka nie zostawiła go samego. Wspólnie stawiali czoła przeciwnościom losu. Jak dzisiaj wygląda ich relacja?

Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska rozstali się niemalże dwa lata temu. Wszystko jednak wskazuje na to, że jeszcze nie wszystko stracone. Ostatnio przywitali na świecie swoje pierwsze dziecko.

- Jarek jest codziennie w szpitalu, pogodził się z mamą Martyny, którą wcześniej obraziła jego mama i wygląda na to, że słucha tylko serca — zdradził "Na żywo" przyjaciel piłkarza.

- Pani Krysia bardzo lubi Martynę i życzy jej i Jarkowi wszystkiego, co najlepsze. Nie ustaje też w modlitwach o spokój ich rodziny. Jeśli Jarek przekona ją do swojego pomysłu, da zgodę na sprzedaż mieszkania, które wcześniej należało w połowie do jej córki – donosi "Na żywo".