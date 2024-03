Jarosław Bieniuk o śmierci Anny Przybylskiej. "Oliwka dowiedziała się ode mnie"

Wspominając własne doświadczenia w tym temacie, Bieniuk wyznał, że ich córce, która miała wówczas 12 lat, do końca nie mówiono, że "mama umrze". Jak zdradził w wywiadzie, Oliwia Bieniuk rozumiała, że sytuacja jest poważna. Jednocześnie jednak zapewniano ją, że wszyscy razem będą walczyć do końca i robić wszystko, by uratować jej mamę. Były piłkarz w rozmowie z portalem byczdrowym.info opowiedział też o chwili, gdy przekazał córce tę najgorszą wiadomość.