Jarosław Bieniuk złożył życzenia Oliwii Bieniuk. Te słowa wzruszają

18 października będzie dla Oliwii Bieniuk wyjątkowy już z samego faktu, że właśnie w tym dniu wystąpi w półfinale "Tańca z gwiazdami". Szanse na przejście do ostatniej fazy programu ma ogromne, bo w końcu to widzowie głosują na to, która para przechodzi dalej. A można zakładać spokojnie, że wielu z nich odda na nią głos w ramach prezentu urodzinowego.