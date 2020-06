Kaczyński nie przeprosił Damięckiego. Aktor zdradził, co teraz zrobi

Mateusz Damięcki jest mocno zaangażowany politycznie. Ostatnio zamieścił emocjonalny wpis skierowany do Jarosława Kaczyńskiego po zamieszaniu w Sejmie, gdy wnioskowano o wotum nieufności dla ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego. Kaczyński miał wówczas powiedzieć: "Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział w tym Sejmie", czym zdaniem Damięckiego wyraził pogardę dla niego oraz jego syna, Franciszka.

"Jeżeli nie przeprosi pan Frania, mojego syna - obiecuję panu, że nie spocznę w dążeniu do usunięcia pana z życia politycznego mojego kraju. Popełnił pan wiele błędów. Ale ten jest niewybaczalny. Okazał pan pogardę wobec mojego dziecka. Tknął pan Frania. I będzie to pana bardzo, bardzo drogo kosztowało . 24 godziny. Odliczanie rozpoczęte" - grzmiał na Facebooku.

"Szanowni Państwo. Pan Jarosław Kaczyński nie przeprosił. Co zamierzam? Zamierzam skorzystać z jednego z najważniejszych praw obywatelskich, jakie daje mi Konstytucja - oddać swój głos w WYBORACH. Tylko w ten sposób mogę doprowadzić do zmian, których oczekuję. Zamierzam też namawiać do tego wszystkich, którzy do tej pory nie zamierzali z tego prawa skorzystać. Mój głos się liczy, Twój też. Obywatel Mateusz Damięcki" - zapowiedział.