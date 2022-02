Jarosław Kret i Beata Tadla walczą o dom? "Po tym człowieku można spodziewać się wszystkiego"

Według "Dobrego Tygodnia" teraz eks dziennikarki usiłuje dochodzić swoich praw do części nieruchomości. Miał nawet wytoczyć Tadli proces. Czemu? Kret podobno przez trzy lata spłacał większość kredytu hipotecznego i dołożył się do wykończenia oraz wyposażenia czterech kątów. Niestety dla Kreta według aktu notarialnego segment należy wyłącznie do jego byłej partnerki. Sprawa trafiła do sądu? Zainteresowani nie chcą tego komentować.