Kret zakochany. Już nie płacze za Tadlą

"Okresowe rozstania są sprawdzianem uczuć. Bywa, że trzeba wyjechać do ciekawej pracy - czasem na kilka miesięcy, a czasem nawet na kilka lat - żeby móc dalej realizować swoje pasje. Życie to nie tylko zwykła, domowa codzienność. To także możliwość ciągłego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań" - skomentował Jarosław Kret.