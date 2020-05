"Jedno z najgorszych doświadczeń w życiu". Opisał pożegnanie Trójki

"Tak się wczoraj żegnaliśmy z miejscem, które wielu z nas ukształtowało. Fotografował to Chris Niedenthal. Policja groziła użyciem siły, wlepiała mandaty, pytała, po co tu przyszliśmy. Wyłącznie po to, żeby się pożegnać. Był to obrazek przejmujący i wielu z nas płakało. Studio, o tej porze od lat tętniące życiem, stało puste. Szczerze, jedno z najgorszych doświadczeń w życiu. Koniec" - pisze dziennikarz.