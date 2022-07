Jej przebój śpiewała cała Polska. Co się stało z Patrycją Kosiarkiewicz?

Pochodząca z Zielonej Góry Patrycja Kosiarkiewicz jako nastolatka naśladowała Madonnę i Samanthę Fox, marząc o podobnej karierze muzycznej. Początki nie były łatwe. Nie chcieli jej na akademii muzycznej, przez pewien czas śpiewała "do kotleta". W końcu zdecydowała się na wyjazd do Holandii, ale i tam czekało ją rozczarowanie. "Szukali nie wokalistki, ale dziewczyny do łóżka, wracam" - napisała po latach na swojej stronie internetowej.