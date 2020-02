Jenna Dewan się zaręczyła. Pokazała piękne zdjęcie z ukochanym

Jenna Dewan po rozwodzie układa życie na nowo. Jest w szczęśliwym związku i spodziewa się dziecka, a niebawem zapewne znów powie "tak".

Dewan ma jednak również powody do radości, gdyż bardzo szybko znalazła szczęście w ramionach innego mężczyzny. Jej wybrankiem został Steve Kazee, 43-letni aktor teatralny. Pod koniec września br. 38-letnia Dewan poinformowała, że spodziewa się kolejnego dziecka . "Zostanie matką jest po prostu absolutnie najlepszą, najbardziej niesamowitą rzeczą, jaka mi się kiedykolwiek przytrafiła” - napisała jesienią na Instagramie.

W niedawnej rozmowie z "Entertainment Tonight" Jenna Dewan ujawniła, że między nią, a jej nowym partnerem jest ogromna chemia . - Takie rzeczy się po prostu czuje. To są właśnie te motyle w brzuchu, bardzo mi się to podoba. Czuję się lepiej niż kiedykolwiek przedtem, jestem bardzo zakochana – mówiła.

Teraz, jak się okazuje, zakochani chcą, by ich związek wszedł na kolejny etap. Tancerka zamieściła na swoim profilu na Instagramie romantyczne zdjęcie, na którym pozuje w ramionach ukochanego. Sielski obrazek zilustrował tylko to, co zakochani chcieli przekazać, a mianowicie fakt, że się zaręczyli. Na dłoni Dewan bowiem połyskuje pierścionek z imponujących rozmiarów kamieniem. "Całe życie kochać i wzrastać razem z tobą... Masz moje serce" - napisała Dewan pod zdjęciem.