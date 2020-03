Jenna Dewan urodziła. Pochwaliła się pierwszym zdjęciem z synkiem

Obok historii Jenny Dewan nie dało się przejść obojętnie. Po latach gorącej miłości rozstała się z Channingiem Tatumem, a zanim sfinalizowali rozwód, była w ciąży z innym mężczyzną. Na świat przyszło właśnie dziecko z tego związku.

W opublikowanej jakiś czas temu książce "Gracefully You: How to Live Your Best Life Every Day" aktorka i tancerka przyznała, że jej związek z Tatumem przestał być szczęśliwy i że zaczęli się ranić. Relacja stała się toksyczna nie tylko dla niej, ale i dla ich córki.