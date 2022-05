Jennifer Lopez pokazała filmik sprzed 20 lat. Byli młodzi i szaleńczo zakochani

Młodzi, piękni i zakochani w sobie do szaleństwa. Tak wyglądali Ben Affleck i Jennifer Lopez na meczu NBA 20 lat temu, gdy składali do kamery życzenia z okazji Dnia Matki (w USA obchodzi się to święto 8 maja). Filmik wrzucony przez Lopez do mediów społecznościowych robi prawdziwą furorę. "Jakie to słodkie" - napisała Kim Kardashian jako jedna z miliona komentujących.