Jennifer Lopez rozpala zmysły. Wystąpiła w samej bieliźnie

Jennifer Lopez mimo upływu lat wciąż wielu kojarzy się ze swojską Jenny from the Block. 51-letnia piosenkarka szczyci się niezwykle wyrzeźbionym ciałem. Nadal codziennie przez kilka godzin trenuje, zwłaszcza układy taneczne. Efekty mówią same za siebie. Gwiazda słynie z widowiskowych show. Podczas jednego z nich, które było transmitowane z jej rezydencji w Las Vegas, zaskoczyła fanów kusym strojem. Była wyłącznie w mocno odkrytym body i pończochach. Było na co popatrzeć!