Owsiak nie odpuszcza Szumowskiemu. Wytyka mu kłamstwo

Nie milkną komentarze po decyzji ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego. Polityk podał się do dymisji, co ogłosił podczas specjalnej konferencji na temat walki z pandemią koronawirusa. Jerzy Owsiak szybko zabrał głos, przypominając Szumowskiemu, że powinien rozliczyć się ze sprawy zakupu respiratorów. Miała je dostarczyć spółka, której właściciel miał kontakt m.in. z producentami broni.

"Chcieliśmy kupić kolejne 37 respiratorów od światowej firmy, ale termin dostawy był tak odległy, że z tego zakupu zrezygnowaliśmy. Ponieważ one były już rozdysponowane do szpitali, wysłałem do pana ministra zapytanie, czy z tej ogromnej, zamówionej przez jego resort, puli respiratorów może te 37 wysłać pod wskazane przez nas adresy. Pan minister wyraził zgodę, ale do dania dzisiejszego po tym sprzęcie ani widu, ani słuchu" - punktuje Owsiak.