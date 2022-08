Jerzy Połomski w żałobie. Zmarła siostra artysty

"Nie dzwonili do siebie i nie spędzali wspólnie świąt. Ale Jerzy dbał o to, by niczego jej nie zabrakło" - czytamy na łamach "Super Expressu". Mimo to pani Jadwiga mogła liczyć na wsparcie brata nawet po swojej śmierci i miejsce w wykupionym przez artystę grobie.