Jerzy Połomski wróci do swojego mieszkania? Jego menadżerka zabrała głos

- Ja go ciągle odwiedzam, zresztą nikogo innego nie chce widzieć. Gdy tylko powie, że chce wracać do swojego mieszkania, będzie mógł to zrobić w każdej chwili. Jego mieszkanie na Mokotowie wciąż na niego czeka. Ale na razie on absolutnie nie wyraża takiej woli - zapewnia Wioletta Lewandowska.